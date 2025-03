Manifestazione a Trani per la Tutela delle Conche: “Salviamo il posto magico!

Il comitato cittadino "Salviamo il posto magico! (Le Conche)" invita cittadini, associazioni e organi di stampa a partecipare alla manifestazione pubblica che si terrà domenica 9 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, in Piazza della Repubblica a Trani.



L'evento nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di tutelare e preservare l'area delle Conche, un luogo di straordinaria bellezza e valore naturalistico, minacciato da interventi che ne potrebbero compromettere l'integrità ambientale e paesaggistica.



Durante la manifestazione interverranno esperti, rappresentanti di associazioni ambientaliste e cittadini attivi nella difesa del territorio, per spiegare le criticità del progetto che coinvolge quest'area e per proporre soluzioni alternative compatibili con la sua conservazione.



Chiediamo a tutte le testate giornalistiche di dare risalto a questa importante iniziativa e invitiamo i rappresentanti della stampa a partecipare per documentare l'evento e raccogliere testimonianze dirette.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare il comitato all'indirizzo email: salviamoilpostomagico@gmail.com