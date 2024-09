Pulito tratto di costa tra Monastero e Colonna dall'associazione Nordic Walking Trani

Si è svolta ieri domenica 01 Settembre 2024 a Trani, in un contesto di fine estate, un'iniziativa voluta ed organizzata dalla Associazione Passi ed Emozioni Nordic Walking Asd di Trani con la finalità di pulire un tratto della nostra spiaggia adiacente il monastero e Colonna.Passi ed Emozioni NW Asd è un'associazione sportiva dilettantistica, che ha come scopo principale la divulgazione e l'insegnamento della tecnica del Nordic Walking sul proprio territorio.L'associazione, che nasce a Bologna ed opera anche sul territorio di Trani, attraverso la costante e capillare attività dei propri istruttori, trova la propria massima espressione nelle attività outdoor cittadine e non solo, accompagnando in maniera naturale i propri associati in un interscambio emozionale anche con l'ambiente circostante.Come associazione siamo sempre stati convinti che, questa attività sportiva, oltre a sensibilizzare maggiormente nuovi camminatori possa accrescere in essi una maggiore consapevolezza verso il proprio territorio, ed in particolare, come in questo caso, verso la nostra splendida costa fatta di mare e di tante bellezze architettoniche che si incontrano lungo il suo cammino.Ed è stato per questo motivo che ci siamo voluti rendere protagonisti, con i nostri associati, della pulizia delle spiagge da oggetti che deturpano, sicuramente, il nostro panorama marino, trovando, nel contempo, un positivo riscontro da parte della cittadinanza.Ringraziamo vivamente le competenti Autorità locali (Comune di Trani, Capitaneria di Porto e Amiu) per averci permesso di realizzare questa iniziativa.