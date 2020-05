A Trani un mese di celebrazioni a porte chiuse per la Madonna dell'Apparizione

ore 18,30 Santo Rosario.

ore 19,00 Santa Messa con pensiero mariano.



Durante la Celebrazione Eucaristica Don Francesco Nuzzolese, Padre Spirituale, benedirà il nuovo abito della Vergine Maria SS. dell'Apparizione

Solenne novena alla Vergine Maria SS. dell'Apparizione, presieduta dal Can. Don Gianni Cafagna, Parroco della parrocchia S. Giuseppe di Corato, con accensione delle 12 lampade

ore 21,30, Liturgia della parola con pensiero alla Vergine Maria SS. dell'Apparizione, officiata da Don Vincenzo Giannico, Vicario della parrocchia "B.V. Maria di Loreto" Trinitapoli

ore 07,00 Santa Messa officiata da Can. Don Giovanni Masciullo, Presidente del Capitolo Cattedrale di Trani e Confratello Onorario.

ore 08,30 Santa Messa officiata da Don Francesco Nuzzolese, Rettore del Santuario, Padre Spirituale della confraternita e Parroco della parrocchia Cristo Redentore.

ore 10,00 Santa Messa officiata da Mons. Mimmo De Toma, Vicario Episcopale di Trani

ore 11,30 Solenne Celebrazione officiata da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth.

ore 18,30 Santo Rosario

ore 19,00 Santa Messa officiata da Mons. Giuseppe Pavone, Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie

ore 19,00 Santa Messa per i Medici e tutto il personale ospedaliero

ore 19,00 Santa Messa per tutti gli ammalati e tutte le associazioni di volontariato

ore 19,00 Santa Messa in suffragio dei Confratelli e Consorelle defunti diretta su Medjugorje TV - canale 814 del digitale terrestre fb Trani Religiosa.

Dalla Confraternita Maria SS. dell'Apparizione è stato reso noto il programma delle celebrazioni del Mese Mariano in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di Maria SS. dell'Apparizione che si terranno a Trani nell'omonimo Santuario mariano (Via Andria).Tutte le funzioni religiose saranno a porte chiuse e senza la partecipazione di fedeli e trasmesse in diretta su Medjugorje TV - canale 814 del digitale terrestre e sulle pagine facebook di Trani Religiosa e Confraternita Maria SS dell'apparizione.