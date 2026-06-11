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Abbigliamento da lavoro: guida pratica tra sicurezza, comfort e conformità normativa
Approfondimento sul tema
Trani - giovedì 11 giugno 2026 16.14
PUBBLIREDAZIONALE
Nella gestione aziendale l'abbigliamento da lavoro viene spesso trattato come una voce di spesa marginale, mentre incide in modo diretto su produttività, sicurezza e percezione esterna dell'impresa.
Nella nostra esperienza di settore, la selezione delle divise viene ancora affrontata in modo discontinuo: spesso all'ultimo momento, talvolta delegata a figure che non hanno piena visibilità sui rischi specifici delle mansioni coinvolte.
Di seguito, partendo dal quadro normativo e arrivando ai criteri operativi di selezione dei capi, illustreremo il tema in modo dettagliato per fornire una guida pratica e di facile consultazione.
L'articolo 74 distingue chiaramente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dagli indumenti di lavoro ordinari: i primi servono a proteggere il lavoratore da rischi specifici, i secondi identificano l'azienda e tutelano gli abiti civili.
La distinzione ha implicazioni operative rilevanti: determina gli obblighi del datore di lavoro, la marcatura richiesta sui capi e il regime fiscale applicabile.
Un esempio pratico: una giacca antitaglio per chi opera con motoseghe rientra nei DPI di terza categoria e deve riportare la marcatura CE secondo il Regolamento UE 2016/425.
Una polo aziendale per il personale di reception, invece, è un indumento da lavoro ordinario.
Le norme tecniche armonizzate a cui fare riferimento variano in base al rischio.
Tra le più frequenti vanno citate la EN ISO 20471 per gli indumenti ad alta visibilità, la EN ISO 11612 per la protezione contro calore e fiamma, la EN 343 per la protezione da pioggia e intemperie.
Ogni norma definisce parametri tecnici misurabili, non slogan di marketing.
È opportuno richiedere sempre al fornitore le schede tecniche complete e le dichiarazioni di conformità, archiviandole insieme al Documento di Valutazione dei Rischi.
Si tratta di un'impostazione che la prassi smentisce.
Condizioni di disagio termico, rigidità del tessuto o errato dimensionamento del capo si traducono in cali di concentrazione e, nei contesti a rischio, in un'incidenza infortunistica più elevata.
Diverse ricerche in ambito ergonomico hanno documentato la correlazione tra disagio termico e calo di attenzione nei turni prolungati, in particolare oltre la sesta ora di lavoro continuativo.
La conseguenza gestionale è che vestire in modo inadeguato i propri collaboratori comporta costi indiretti rilevanti, anche se difficilmente isolabili nella contabilità ordinaria.
Sul piano operativo, alcuni parametri meritano attenzione.
La traspirabilità del tessuto rappresenta il primo: i misti cotone-poliestere in proporzione 65/35, con grammature comprese tra 195 e 245 g/m², sono lo standard di fatto nelle forniture trattate dalle principali lavanderie industriali italiane in conformità alla norma UNI EN ISO 15797.
La libertà di movimento è il secondo: sono preferibili capi con inserti elasticizzati nelle zone di flessione, soffietti posteriori e tagli ergonomici, elementi che incidono in modo misurabile sulla fatica muscolare in un turno di otto ore.
Il terzo è il peso complessivo dell'uniforme, considerato come somma di giacca, pantalone, calzature e accessori: superati i 2-2,5 kg si registrano lamentele ricorrenti da parte degli operatori, soprattutto in mansioni che richiedono ampia mobilità.
Infine la lavabilità industriale: se i capi vengono trattati in lavanderie professionali, devono reggere cicli ad alte temperature senza perdere le proprie caratteristiche tecniche.
Risulta utile coinvolgere un gruppo ristretto di operatori in una fase di test sul campo prima dell'acquisto massivo.
Due settimane di prova reale offrono indicazioni più affidabili di qualunque comparazione cartacea.
Ogni comparto ha esigenze proprie, e generalizzare è il modo più rapido per produrre forniture inadeguate.
Nel settore edile la priorità è la combinazione tra alta visibilità (EN ISO 20471 classe 2 o 3) e resistenza all'abrasione.
I pantaloni multitasca con rinforzi al ginocchio sono ormai uno standard, ma la qualità delle cuciture resta l'elemento discriminante: è in quel punto che i capi di fascia bassa cedono per primi, in genere tra il quarto e il sesto mese di utilizzo intensivo.
Un caso ricorrente nei cantieri dei distretti edili del nord-est riguarda proprio la sostituzione anticipata di pantaloni acquistati al ribasso, con un costo complessivo annuo superiore a quello che si sarebbe sostenuto scegliendo una fascia media di prodotto.
Nel comparto alimentare e HORECA entrano in gioco i regolamenti igienico-sanitari.
I tessuti devono essere facilmente sanificabili, privi di tasche esterne sopra la vita per evitare contaminazioni, e nei contesti più rigorosi devono essere compatibili con le procedure HACCP aziendali.
Il bianco resta il colore di riferimento, ma nella ristorazione di fascia medio-alta si osserva una progressiva adozione di nero, antracite e blu notte, sia per ragioni di immagine sia per la minore evidenza delle macchie residue dopo il lavaggio.
Nella logistica e nei magazzini, dove convivono movimentazione manuale e mezzi in transito, l'alta visibilità è quasi sempre obbligatoria.
Vanno valutati capi reversibili o con elementi rifrangenti certificati anche dopo un numero elevato di cicli di lavaggio, parametro spesso trascurato in fase di selezione ma determinante nel medio periodo.
Negli uffici e nei punti vendita, dove il rischio fisico è basso, l'abbigliamento svolge soprattutto una funzione identitaria.
In questi contesti incidono vestibilità, qualità del tessuto al tatto e accuratezza della personalizzazione.
Nei contesti B2B in cui il personale opera presso la sede del cliente, l'uniforme assolve anche a una funzione di rappresentanza: qualità del tessuto, accuratezza della personalizzazione e coerenza cromatica con l'identità visiva aziendale concorrono alla percezione di affidabilità del fornitore.
Per le imprese che vogliono trasmettere serietà e cura del dettaglio, affidarsi a un partner specializzato in abbigliamento da lavoro personalizzato fa la differenza.
Nel panorama italiano, Gedshop si è affermato come uno dei riferimenti per le realtà B2B che cercano un equilibrio tra resistenza dei tessuti, qualità della stampa e resa fedele del logo aziendale, grazie a una consulenza grafica dedicata e a tempistiche di consegna definite.
Un partner qualificato non si limita a proporre i prodotti a magazzino: indica quale tecnica di personalizzazione funziona meglio per ciascun capo (ricamo, stampa serigrafica, transfer digitale), quale posizionamento del logo regge meglio i lavaggi, quale palette colori mantiene la resa nel tempo.
Il primo consiste nell'acquistare basandosi sul solo prezzo unitario.
Un capo che dura otto mesi a 18 euro genera un costo complessivo superiore rispetto a un capo che dura ventiquattro mesi a 32 euro, e questo senza considerare gli oneri indiretti legati alla gestione del magazzino e ai riordini frequenti.
Il secondo riguarda la mancata pianificazione delle taglie.
Ordinare un blocco standard di taglie medie, senza un'analisi reale della forza lavoro, produce inevitabilmente rese, scambi e capi inutilizzati.
Una rilevazione taglie iniziale, anche su base dichiarativa, ripaga ampiamente il tempo investito.
Il terzo errore consiste nell'ignorare la gestione del fine vita del capo.
Chi ritira gli indumenti usurati? Esiste una procedura formalizzata per la sostituzione? Lo smaltimento avviene in modo conforme, soprattutto quando i capi sono stati esposti a sostanze chimiche o a contaminanti?
La normativa ambientale, in particolare a seguito degli aggiornamenti introdotti dal Testo Unico Ambientale, richiede una tracciabilità crescente su questi passaggi.
Per le aziende con più di una decina di dipendenti è opportuno redigere un documento interno che definisca chi ha diritto a quali capi, con quale frequenza di rinnovo, secondo quali criteri di scelta e con quali responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento.
Un documento di due o tre pagine, condiviso con RSPP, HR e responsabili operativi, è generalmente sufficiente.
La definizione di una policy interna chiude il ciclo gestionale e trasforma l'abbigliamento da lavoro in una voce pianificabile, riducendo gli acquisti in emergenza e i contenziosi legati a interpretazioni discrezionali.
Nella gestione aziendale l'abbigliamento da lavoro viene spesso trattato come una voce di spesa marginale, mentre incide in modo diretto su produttività, sicurezza e percezione esterna dell'impresa.
Nella nostra esperienza di settore, la selezione delle divise viene ancora affrontata in modo discontinuo: spesso all'ultimo momento, talvolta delegata a figure che non hanno piena visibilità sui rischi specifici delle mansioni coinvolte.
Di seguito, partendo dal quadro normativo e arrivando ai criteri operativi di selezione dei capi, illustreremo il tema in modo dettagliato per fornire una guida pratica e di facile consultazione.
La cornice normativa: cosa dice davvero la leggeIl punto di partenza, in Italia, resta il Decreto Legislativo 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
L'articolo 74 distingue chiaramente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dagli indumenti di lavoro ordinari: i primi servono a proteggere il lavoratore da rischi specifici, i secondi identificano l'azienda e tutelano gli abiti civili.
La distinzione ha implicazioni operative rilevanti: determina gli obblighi del datore di lavoro, la marcatura richiesta sui capi e il regime fiscale applicabile.
Un esempio pratico: una giacca antitaglio per chi opera con motoseghe rientra nei DPI di terza categoria e deve riportare la marcatura CE secondo il Regolamento UE 2016/425.
Una polo aziendale per il personale di reception, invece, è un indumento da lavoro ordinario.
Le norme tecniche armonizzate a cui fare riferimento variano in base al rischio.
Tra le più frequenti vanno citate la EN ISO 20471 per gli indumenti ad alta visibilità, la EN ISO 11612 per la protezione contro calore e fiamma, la EN 343 per la protezione da pioggia e intemperie.
Ogni norma definisce parametri tecnici misurabili, non slogan di marketing.
È opportuno richiedere sempre al fornitore le schede tecniche complete e le dichiarazioni di conformità, archiviandole insieme al Documento di Valutazione dei Rischi.
Il comfort come fattore di produttivitàIl tema del comfort viene tradizionalmente collocato in secondo piano rispetto a quello della sicurezza, come se fosse un attributo accessorio.
Si tratta di un'impostazione che la prassi smentisce.
Condizioni di disagio termico, rigidità del tessuto o errato dimensionamento del capo si traducono in cali di concentrazione e, nei contesti a rischio, in un'incidenza infortunistica più elevata.
Diverse ricerche in ambito ergonomico hanno documentato la correlazione tra disagio termico e calo di attenzione nei turni prolungati, in particolare oltre la sesta ora di lavoro continuativo.
La conseguenza gestionale è che vestire in modo inadeguato i propri collaboratori comporta costi indiretti rilevanti, anche se difficilmente isolabili nella contabilità ordinaria.
Sul piano operativo, alcuni parametri meritano attenzione.
La traspirabilità del tessuto rappresenta il primo: i misti cotone-poliestere in proporzione 65/35, con grammature comprese tra 195 e 245 g/m², sono lo standard di fatto nelle forniture trattate dalle principali lavanderie industriali italiane in conformità alla norma UNI EN ISO 15797.
La libertà di movimento è il secondo: sono preferibili capi con inserti elasticizzati nelle zone di flessione, soffietti posteriori e tagli ergonomici, elementi che incidono in modo misurabile sulla fatica muscolare in un turno di otto ore.
Il terzo è il peso complessivo dell'uniforme, considerato come somma di giacca, pantalone, calzature e accessori: superati i 2-2,5 kg si registrano lamentele ricorrenti da parte degli operatori, soprattutto in mansioni che richiedono ampia mobilità.
Infine la lavabilità industriale: se i capi vengono trattati in lavanderie professionali, devono reggere cicli ad alte temperature senza perdere le proprie caratteristiche tecniche.
Risulta utile coinvolgere un gruppo ristretto di operatori in una fase di test sul campo prima dell'acquisto massivo.
Due settimane di prova reale offrono indicazioni più affidabili di qualunque comparazione cartacea.
Settori, rischi e capi specificiNon esiste un'uniforme universale.
Ogni comparto ha esigenze proprie, e generalizzare è il modo più rapido per produrre forniture inadeguate.
Nel settore edile la priorità è la combinazione tra alta visibilità (EN ISO 20471 classe 2 o 3) e resistenza all'abrasione.
I pantaloni multitasca con rinforzi al ginocchio sono ormai uno standard, ma la qualità delle cuciture resta l'elemento discriminante: è in quel punto che i capi di fascia bassa cedono per primi, in genere tra il quarto e il sesto mese di utilizzo intensivo.
Un caso ricorrente nei cantieri dei distretti edili del nord-est riguarda proprio la sostituzione anticipata di pantaloni acquistati al ribasso, con un costo complessivo annuo superiore a quello che si sarebbe sostenuto scegliendo una fascia media di prodotto.
Nel comparto alimentare e HORECA entrano in gioco i regolamenti igienico-sanitari.
I tessuti devono essere facilmente sanificabili, privi di tasche esterne sopra la vita per evitare contaminazioni, e nei contesti più rigorosi devono essere compatibili con le procedure HACCP aziendali.
Il bianco resta il colore di riferimento, ma nella ristorazione di fascia medio-alta si osserva una progressiva adozione di nero, antracite e blu notte, sia per ragioni di immagine sia per la minore evidenza delle macchie residue dopo il lavaggio.
Nella logistica e nei magazzini, dove convivono movimentazione manuale e mezzi in transito, l'alta visibilità è quasi sempre obbligatoria.
Vanno valutati capi reversibili o con elementi rifrangenti certificati anche dopo un numero elevato di cicli di lavaggio, parametro spesso trascurato in fase di selezione ma determinante nel medio periodo.
Negli uffici e nei punti vendita, dove il rischio fisico è basso, l'abbigliamento svolge soprattutto una funzione identitaria.
In questi contesti incidono vestibilità, qualità del tessuto al tatto e accuratezza della personalizzazione.
Personalizzazione e immagine coordinataEsiste un aspetto che le aziende italiane tendono ancora a sottovalutare: il capo professionale è parte integrante della comunicazione d'impresa.
Nei contesti B2B in cui il personale opera presso la sede del cliente, l'uniforme assolve anche a una funzione di rappresentanza: qualità del tessuto, accuratezza della personalizzazione e coerenza cromatica con l'identità visiva aziendale concorrono alla percezione di affidabilità del fornitore.
Per le imprese che vogliono trasmettere serietà e cura del dettaglio, affidarsi a un partner specializzato in abbigliamento da lavoro personalizzato fa la differenza.
Nel panorama italiano, Gedshop si è affermato come uno dei riferimenti per le realtà B2B che cercano un equilibrio tra resistenza dei tessuti, qualità della stampa e resa fedele del logo aziendale, grazie a una consulenza grafica dedicata e a tempistiche di consegna definite.
Un partner qualificato non si limita a proporre i prodotti a magazzino: indica quale tecnica di personalizzazione funziona meglio per ciascun capo (ricamo, stampa serigrafica, transfer digitale), quale posizionamento del logo regge meglio i lavaggi, quale palette colori mantiene la resa nel tempo.
Errori ricorrenti nella gestione delle fornitureL'osservazione del mercato negli ultimi anni mette in evidenza alcuni errori che si ripetono con una certa costanza.
Il primo consiste nell'acquistare basandosi sul solo prezzo unitario.
Un capo che dura otto mesi a 18 euro genera un costo complessivo superiore rispetto a un capo che dura ventiquattro mesi a 32 euro, e questo senza considerare gli oneri indiretti legati alla gestione del magazzino e ai riordini frequenti.
Il secondo riguarda la mancata pianificazione delle taglie.
Ordinare un blocco standard di taglie medie, senza un'analisi reale della forza lavoro, produce inevitabilmente rese, scambi e capi inutilizzati.
Una rilevazione taglie iniziale, anche su base dichiarativa, ripaga ampiamente il tempo investito.
Il terzo errore consiste nell'ignorare la gestione del fine vita del capo.
Chi ritira gli indumenti usurati? Esiste una procedura formalizzata per la sostituzione? Lo smaltimento avviene in modo conforme, soprattutto quando i capi sono stati esposti a sostanze chimiche o a contaminanti?
La normativa ambientale, in particolare a seguito degli aggiornamenti introdotti dal Testo Unico Ambientale, richiede una tracciabilità crescente su questi passaggi.
Costruire una policy aziendale chiaraUn'indicazione operativa conclusiva.
Per le aziende con più di una decina di dipendenti è opportuno redigere un documento interno che definisca chi ha diritto a quali capi, con quale frequenza di rinnovo, secondo quali criteri di scelta e con quali responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento.
Un documento di due o tre pagine, condiviso con RSPP, HR e responsabili operativi, è generalmente sufficiente.
La definizione di una policy interna chiude il ciclo gestionale e trasforma l'abbigliamento da lavoro in una voce pianificabile, riducendo gli acquisti in emergenza e i contenziosi legati a interpretazioni discrezionali.