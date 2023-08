Accoglienza a Trani per 26 giovani atlete ucraine e 10 volontari nazionali

Per l’International Football Female Camp di Fifa per la parità di genere ucraina e League of Tolerance Ucraina e il campo di volontariato di Legambiente

Trani accoglie: dal 22 al 29 Agosto, Legambiente Trani, con il supporto di League of Tolerance Ucraina e FIFA per la parità di genere ucraina, ospiterà presso il centro socio-educativi dei Padri Rogazionisti, 26 giovani calciatrici ucraine e coach, nonché 10 volontari del campo di volontariato nazionale e di prossimità di Legambiente Onlus."Una settimana di attività di carattere sportivo, sociale, aggregativo e ambientale, con il fondamentale coinvolgimento e sostegno di giovani - dice Cristina Monterisi di Legambiente - comunità locale ed associazioni sportive e di volontariato quali soggetti fattivamente fautori di politiche di promozione della Pace, si farà cassa di risonanza della grande capacità di accoglienza della Città di Trani e di tutte le sue realtà cittadine.L'iniziativa e l'accoglienza cittadina divengono fondamentali momenti di temporaneo allontanamento dalle zone di guerra, permettendo alle giovani atlete lo svolgimento di attività sportive e di recupero sociale altrimenti e naturalmente non possibile in territorio ucraino.Lo sport e l'ambiente rappresentano così filo rosso di congiunzione tra persone e territori e fondamentali contributi nell'operare quale strumento di pacificazione e depolarizzazione dei conflitti.Walking tour alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, incontri con la comunità locale, eventi sportivi itineranti, clean-up di spiagge e aree naturali, eventi di piazza e festival dei giovani e dei popoli, tutti gratuiti ed aperti alla partecipazione collettiva, nonché decine di volontari in maglia gialla, animeranno la città in questa settimana e nel periodo di preparazione al campo di volontariato, con l'idea di coinvolgere la comunità tutta in una condivisa e diffusa iniziativa di accoglienza.Tante già sono le manifestazioni di supporto da parte di associazioni locali, cittadini, aziende ed esercenti, nonché dell'amministrazione comunale, e numerosi sono i volontari che stanno accorrendo da tutta l'area provinciale, tutti uniti per garantire la miglior riuscita dell'iniziativa.Un rilevante sostegno arriva anche dall'ufficio volontariato di Legambiente nazionale che ha garantito l'organizzazione del campo gratuito di volontariato e supporto logistico all'accoglienza.Prendi parte a questa avventura!Per informazioni è possibile contattare sui social (facebook e instagram) Legambiente Trani o alla mail legambientetrani@gmail.com".