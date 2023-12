Addio don Emanuele, parroco di intere generazioni di tranesi

Si è spento la notte scorsa all'età di 88 anni don Emanuele De Gennaro, parroco emerito di Santa Chiara che ha retto per 35 anni: ordinato presbitero il 9 luglio 1961, don Emanuele aveva dapprima ricoperto l'incarico di vice parroco nella chiesa di San Giovanni, poi per lungo tempo alla Madonna del Pozzo con l'indimenticabile don Vincenzo Musicco ed in fine era approdato a Santa Chiara, dove è rimasto per 35 anni.E i suoi parrocchiani appartengono a diverse generazioni di fedeli, e oggi lo piangono "ringraziando Dio per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità parrocchiale e per i suoi 61 anni di sacerdozio. Ora che è in cielo possa vegliare su di noi e intercedere presso Dio in nostro favore".Nel corso del sacerdozio fu restaurata l'antica chiesa di Santa Chiara, che su progetto degli architetti Francesca Onesti e Donata Di Domizio, è tornata al suo antico splendore rivelando nuovi tesori artistici e storici.Domattina alle 10 le esequie in quella stessa chiesa parrocchiale.