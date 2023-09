Ai “Dialoghi OFF” altre visioni di Cura e cittadinanza attiva. Tra gli ospiti: Nichi Vendola, Adolfo Ceretti e Gianfranco Pagliarulo

giovedì 21

venerdì 22 settembre.

Sabato 23 settembre

Domenica 24

Ad una settimana dall'inaugurazione della, che affronterà il tema della "Cura", riflettendo sul modo di stare al mondo e sul valore della cura per ricostruire il vivere insieme, è stato presentato anche il ricco cartellone di eventi deiSi tratta di un programma di incontri, rassegne e presentazioni curate da organizzazioni del Terzo Settore e associazioni cittadine che si svolgeranno principalmente nel Teatro Open Air di Piazza Teatro.Si parte(Piazza Teatro, ore 17.30) con una storia che sta particolarmente a cuore ai tranesi: la storia della presenza in città dei Templari, dei Cavalieri Ospitalieri e dei Confratelli. Una storia che richiama il ricordo del significato più antico e autentico della "cura", con un luogo importante per l'arte e la memoria di Trani: la. Al termine dell'evento, curato all'Ass. culturale Traninostra, una fiaccolata di sensibilizzazione raggiungerà a piazza Teatro la Chiesa di San Domenico.A seguire (Piazza Teatro, ore 18.30), la fotografa e regista tranese, classe 1992, è l'autrice protagonista dell'incontro "", che richiama il titolo del suo libro: una raccolta di immagini, scatti e fotografie per descrivere l'orrore del massacro del Circeo. Dialogano con l'autrice:e la giornalista. L'incontro è organizzato da Auser Trani in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ODV.In Piazza Teatro continuano gli incontri con un momento di confronto e studio sul ", che suggella la fine del percorso di formazione e aggiornamento sul tema avviato dal CSV San Nicola con il Comune di Trani. Partecipano: il Sindaco di Trani,; l'assessore al welfare della città di Trani,; il dirigente della città di Trani,, presidente CSV San Nicola,, direttore CSV San Nicola e, avvocato e coord. Area consulenza CSV San Nicola.La prima serata termina (ore 20.00) con la proiezione del docufilm "", realizzato dal CSV San Nicola nell'ambito del progetto "Generi Culturali", racconta un domani distopico in cui il volontariato ha smesso di esistere. A seguire dialogano:, regista del docufilm e vincitore nel 2020 del premio per il miglior cortometraggio all'Italian Film Festival of Minneapolis/St. Paul; il giornalista e poetae la presidente del CSV San Nicola,I Dialoghi OFF proseguono con nuovi appuntamentiLa Cattedrale di Trani al centro della cura dei Ciceroni della Coop. Sociale WorkAut, che invitano a partecipare ad una visita guidata (durata 40 min.) dalle ore 17.30 in piazza Cattedrale seguita dall'incontro con le guide turistiche che condivideranno alcune significative esperienze lavorative e umane. In contemporanea in piazza Teatro la sezione di Trani della Fidapa BPW Italy, organizza un incontro che invita a riflettere sul valore dell'arte nelle nostre vite come cura dell'anima e della mente.A seguire in piazza Teatro (ore 18.30) lo scrittore e geologoci parlerà dell'importanza dell'albero per la sopravvivenza della specie umana. "" è il tema dell'incontro ispirato ad una storia vera, raccontata nel suo libro "Fatti Albero": la mobilitazione di un intero paese per salvare un albero di pino secolare dall'abbattimento prematuro. Una storia d'amore e di profonda simbiosi con la natura. L'incontro con l'autore è curato dalla Società Dante Alighieri, sezione di Trani.La Cura è la parola magica di un viaggio nelle: la scrittrice e visual artist, viaggia da anni alla scoperta delle terre gentili, realizzando ceramiche dedicate alle destinazioni comode, inclusive, che diventano fonte d'ispirazione, pace e bellezza sostenibile per sè stessa e per l'universo. Dialoga con l'autrice,. Incontro a cura di Auser Trani. Infine, dalle ore 20.30 in piazza Teatro al via, un laboratorio a cura del CSV San Nicola dedicato agli enti del Terzo Settore per favorire un dialogo tra le persone che vogliono fare volontariato e le associazioni. Interviene la formatriceospiti dei Dialoghi OFF sono il giornalista e poetae l'editoreche presentano il graphic novel "" (piazza Teatro, ore 11).Nel pomeriggio il cartellone OFF riprende con un tuffo nella bellezza degli straordinari: un viaggio alla scoperta di tesori candidati a patrimonio mondiale dell'Unesco. Ne parleranno il promotore dell'iniziativa, il giornalista e storico, presidente della "Compagnia degli Exsultanti", il sociologoe la presidente dell'UCSI(piazza Teatro, ore 17.30).A seguire (ore 18.30), per la sezioni degli Incontri con l'autore, si racconta la storia di D'Artagnan, al secolo Cosimo Cristina, promessa del giornalismo siciliano che denuncia per primo a Termini Imerese le nefandezze di una mafia, oscura e silenziosa. Il 5 maggio 1960, a soli 25 anni, D'Artagnan viene trovato morto lungo i binari della ferrovia. A ricordare la vicenda di "" sono la scrittrice e sceneggiatrice, l'avvocatoe il referente di Libera – presidio di Trani,La serata si conclude (piazza Teatro, ore 19.30) con una tavola rotonda organizzata dal CSV San Nicola sul tema "". Un incontro che nasce dalla necessità di aprire un confronto sulla sicurezza sociale e il consolidamento di una comunità includente. Dialogano:, professore ordinario di criminologia e docente di Mediazione reo-vittima all'Università degli Studi di Milano-Bicocca (in collegamento);, giudice del Tribunale di Bari;, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà;, giudice del Tribunale per i minorenni di Bari;(UIEPE Bari) e, direttore CSV San Nicola., ultimo giorno di eventi anche per i Dialoghi OFF, inizia alle ore 11.00 in Piazza Teatro con una tavola rotonda su "" organizzato da ANPI provinciale BAT. Quest'anno ricorre l'80° anniversario dell'armistizio, della nascita della Resistenza e dell'Inizio della Fine, come molti storici definiscono questo periodo del Settembre 1943. Una ricorrenza molto importante, anche per quanto accadde nelle nostre città. Dialogano:, presidente nazionale ANPI;, docente e formatore dell'Istituto Pugliese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia contemporanea "Tommaso Fiore";, autore e presidente onorario ANPI BAT;, editore.Alle ore 18.00 si prosegue con la guida completa per le start up a impatto sociale: "" ci guiderà alla scoperta del social business. Dialogano l'autricee la giornalistaIncontro a cura di Never Give Up.Alle 19.00 riflettori puntati suun incontro a cura di Legambiente Trani, dedicato all'iter istitutivo dell'Ecomuseo per l'area naturale di Boccadoro-Ariscianne, attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Un racconto collettivo che si traduce in una mappa di comunità. Dialogano: l'ass. regionale all'Ambiente, Paesaggio e Politiche abitative,; il Sindaco di Trani; il direttore generale del Dip. Turismo della Regione Puglia,dirigente di sez. Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali;, presidente di Legambiente Bitonto.A conclusione dell'ultima serata dei Dialoghi OFF, un concerto dedicato a Domenico Modugno, padre della canzone italiana. "" con(voce),(chitarra) e(percussioni). L'evento è organizzato per promuovere una raccolta fondi a favore dell', nota per il suo servizio di assistenza domiciliare dedicato ai pazienti inguaribili ma curabili.Ritorna il laboratorio di scrittura creativa tenuto dallacurato dallo scrittorele installazioni realizzate dall'della provincia BAT, la rassegna cinematografica a cura del, il festival dei ragazzi. E poi il ciclo di incontri curati da, che si aprirà giovedì 21 con un appuntamento imperdibile per i giovani lettori:: il mondo dei lettori e influencer della lettura si racconta. Due booktoker si sfideranno su un classico e un contemporaneo (piazza Quercia, ore 12). E si rinnova l'appuntamento del mattino del "" presso Dimore Marinare: un momento per condividere e commentare la lettura dei giornali con i protagonisti dei Dialoghi (da venerdì 22 a domenica 24).Infine, spazio all'arte e alla fotografia con unaa cura die un'installazione dell'artista(Teatrino di Piazza Teatro, dal 21 al 24 settembre).