I Dialoghi di Trani a Orsara di Puglia con “La scelta” di Ranucci

Si riparte dall'attualità e dal ruolo che l'informazione indipendente dovrebbe svolgere in una società frenetica, dove manca il tempo per la cura e l'approfondimento dei fatti. Quello della libertà di stampa è uno dei grandi temi al centro di Accogliere, la XXIII edizione dei Dialoghi di Trani.Anche quest'anno ad anticipare gli incontri di Trani, sarà una serata organizzata in collaborazione con il comune dauno di Orsara di Puglia, dove i Dialoghi presenteranno mercoledì 18 settembre presso l'Abbazia Sant'Angelo (ore 18.00) un incontro sulle storie di inchiesta raccontate dal giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci nel suo ultimo libro "La scelta" (Bompiani), dialogando con un altro grande giornalista Rai come Andrea Rustichelli, esperto di politica internazionale e autore del libro "Senza biglietto. Viaggio nella carrozza 048" (Marlin Editore), che partendo dalla malattia oncologica dell'autore, affronta vari temi sociali legati alla sanità e al rapporto tra medico e paziente.Partendo dal libro di Ranucci, La scelta, l'autore rivela alcuni retroscena di inchieste fondamentali, evocando figure di grande carisma – come suo padre, atleta e finanziere e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: "perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo".Nella professione di reporter, Ranucci e Rustichelli si pongono continuamente la domanda, "Qual è la scelta giusta?".Da giovedì 19 a domenica 22 settembre, i Dialoghi torneranno ad animare palazzi e piazze di Trani, e tra i protagonisti della XXIII edizione ci saranno: Giuliano Amato, Enzo Bianchi, Giovanna Botteri, Nino Cartabellotta, Piero Dorfles, Daniel Schulz, Paolo Flores d'Arcais, Francesco Erbani, Gad Lerner, Federico Fubini, Luciano Canfora, Francesco Specchia, Telmo Pievani, Norma Rangeri, Sigfrido Ranucci, Nello Cristianini, Donatella Stasio, Gustavo Zagrebelsky, Sara Segantin, Nello Scavo, don Mattia Ferrari, Serena Bortone, Domenico Iannacaone, Brando Benifei, Nichi Vendola, Cathy La Torre, Debora Spini, Concetto Vecchio, Tatiana Țîbuleac, Andrea Rustichelli, Valentina Romani, Cristiana Castellotti, Cristina Battocletti, Cinzia Sciuto, Ilaria Gaspari, Giorgio Zanchini, e tanti altri.I Dialoghi di Trani sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook e YouTube del festival. Il programma dei Dialoghi di Trani è disponibile sul sito web: www.idialoghiditrani.com.