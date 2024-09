Dialokids, alla scuola Petronelli incontri con l'autrice Chiara Lorenzoni e il libraio Enzo Covelli

Powered by

Nelle giornate di sabato 14 e di mercoledì 18 settembre 2024, presso il 2^ Circolo "Mons. Petronelli" si sono svolti due incontri-letture inseriti nel programma dei "Dialokids", contenitore dedicato ai bambini e ai ragazzi all'interno de "I Dialoghi di Trani" edizione 2024.Le bambine e i bambini delle classi seconde delle scuole primarie " Mons. Petronelli" e "Brig. A. Cezza" alla presenza della Dirigente Marilena De Trizio, hanno incontrato l'autrice Chiara Lorenzoni, vincitrice della seconda edizione del Premio di Letteratura per ragazzi e ragazze "la Magna Capitana" e Enzo Covelli, libraio-raccontastorie, co-founder della libreria Miranfù, premio Andersen, riservando loro una festosa accoglienza.Chiara Lorenzoni con la sua simpatia ha catturato l'attenzione e la curiosità dei bambini che hanno assistito alla lettura dei libri più belli dell'autrice e hanno giocato con la lingua dei segni .Enzo Covelli, con la sua valigia piena di storie fantastiche e personaggi interessanti, ha accompagnato i piccoli in un viaggio a spasso nel mondo dei libri. I bambini sono stati invitati a riflettere sul significato della parola ACCOGLIERE e sul valore dell' AMICIZIA e della DIVERSITÀ intesa come ricchezza.Entrambi gli incontri sono stati vissuti con grande entusiasmo e grande partecipazione da tutti i bambini.