Sabato 28 settembre i Dialoghi di Trani invitano alla proiezione dei corti del Manhattan Short Film Festival, uno dei più grandi festival di cortometraggi al mondo, in concorso quest'anno.Trani partecipa al concorso annuale del Manhattan Short Film Festival nel quale gli spettatori voteranno il migliore fra 10 cortometraggi provenienti da tutto il mondo e selezionati da una giuria internazionale. Per una sera il pubblico giudicherà i 10 cortometraggi finalisti e contribuirà a decretare i vincitori insieme a una platea internazionale.Appuntamento alle 19 presso la Biblioteca comunale "G. Bovio" per scoprire e votare i film finalisti dell'annuale Manhattan Short Film Festival.