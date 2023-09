Al Gran Shopping Molfetta la sicurezza stradale si insegna con il divertimento

Un team di piccoli meccanici e piloti si darà appuntamento alle ore 18

I baby piloti potranno provare l'esperienza di costruire da soli le proprie macchinine Marbre Blond, con parti in cartoncino automontante. Ogni bambino riceverà un kit che prevede un volante, una chiave, pennarelli e istruzioni per personalizzare il proprio bolide con fantasia e ingegno, con l'aiuto di addetti e familiari. Un modo per passare un pomeriggio divertente ed educativo con tutta la famiglia, e iniziare a comprendere i primi insegnamenti sulla sicurezza stradale grazie alle indicazioni fornite dalla Polizia Municipale

di sabato 30 settembre nel piazzale principale del Gran Shopping Molfetta. Il centro commerciale pugliese darà modo a 50 bambini di immergersi in un'atmosfera magica grazie all'iniziativa "Kid's drive-in" che mescola la passione per i motori a quella per il cinema, per insegnare le prime nozioni di sicurezza stradale ai più piccoli con l'ausilio della Polizia Municipale.che sarà presente per le prime lezioni di guida e ad un video. Una volta saliti a bordo infatti, proprio come in un vero drive-in, partirà un video tratto della serie Robocar Poli che renderà chiare con le divertenti immagini le prime regole per vivere in sicurezza l'esperienza della guida, un modo per rendere leggeri e accessibili insegnamenti che saranno utili per sempre ad automobilisti e pedoni. E un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.