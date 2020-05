Al via gli interventi di rifacimento del manto stradale in diverse strade di Trani

Quando la sinergia funziona, il risultato è certo. L'assessore alla viabilità e alla polizia municipale, Cecilia di Lernia, in concerto con l'assessore ai lavori pubblici, Domenico Briguglio comunicano che mercoledì 6 maggio sarà effettuata la consegna del cantiere per il rifacimento totale di alcune strade ricadenti nel territorio comunale.Nello specifico saranno interessate da lavori di di fresatura e bitumazione dell'asfalto le, seguenti strade:- Viale Europa (da via delle Tufare a viale Spagna);- via Superga (da via Ddelle Tufare a viale Spagna);- via delle Tufare (da viale Europa verso via Superga)- via Falcone - alcuni tratti;- via Istria (da Corso Imbriani a spartitraffico);- via Postumia (da corso Italia a via Dalmazia);Corso Imbriani (da Corso Italia a via Aldo Moro);- via Matteotti - alcuni tratti;- via AMALFI - parziale;- prolungamento di via di Vittorio - parte iniziale (centro jobel).I lavori inizieranno la prossima settimana e saranno eseguiti dalla ditta "Brudaglio Antonio" per un importo contrattuale complessivo di € 49.165,80 oltre IVA. Gli interventi sono interamente finanziati con il ricavato delle multe. "Le strade da asfaltare sono state individuate recependo le segnalazioni dei cittadini, ha dichiarato l'assessore Cecilia di Lernia.L'intento è di rendere fruibile il percorso della maggior parte delle strade cittadine. Siamo ormai alla quinta grande gara che aggiudichiamo e questo grazie al ricavato delle multe che abbiamo deciso di destinare per soddisfare le esigenze della città e dei cittadini".L'assessore Briguglio ringrazia la collega Cecilia di Lernia per la caparbietà con cui è riuscita a dirottare le somme derivanti dalle multe in favore del mio assessorato ai lavori pubblici permettendo all'ufficio tecnico di bandire la gara per sistemare definitivamente altri tratti stradali particolarmente trafficati.