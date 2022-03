Al via la settima edizione del concorso letterario “Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi”

Al via la settima edizione del", concorso letterario promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con l'associazione culturale La Maria del porto, organizzatrice dei Dialoghi di Trani.Al premio, rivolto alle case editrici di tutta Italia e riservato agli autori esordienti nel campo della narrativa, è possibile partecipare gratuitamente presentando entro ilopere prime di narrativa italiana, pubblicate tra il gennaio 2021 e aprile 2022. Il bando è disponibile sul sito internet della Fondazione Megamark ( www.fondazionemegamark.it ).Il compito di valutare i romanzi sarà affidato anche quest'anno a una giuria di esperti, scelti tra personalità di rilievo della cultura e dell'informazione: la critica letteraria Maria Teresa Carbone sarà affiancata dai giornalisti Annamaria Ferretti, Giancarlo Fiume e Oscar Iarussi e dal professore Pasquale Guaragnella e dallo scrittore Cristian Mannu, vincitore della prima edizione del premio, che proclameranno entro luglio la cinquina dei romanzi finalisti. Sarà poi la giuria popolare, composta da 40 lettori - i primi che si candideranno nei primi giorni di luglio - a decretare il vincitore assoluto, che sarà premiato durante la cerimonia in programma il prossimonell'ambito de I Dialoghi di Trani.Con un montepremi di 13.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Megamark, il concorso si conferma tra i più generosi a livello nazionale: 5.000 euro il premio per il vincitore e 2.000 quello per ognuno degli altri quattro finalisti.Ilha visto la partecipazione, nelle passate edizioni, di più di 330 titoli di scrittori esordienti provenienti da tutta Italia, affermandosi come uno dei premi letterari di riferimento del Sud Italia.Ma la Fondazione Megamark ha in programma anche altre iniziative; è già disponibile sul sito internet ', il bando, giunto alla dodicesima edizione, riservato ai figli dei dipendenti del Gruppo per contribuire, con borse di studio, alla loro carriera scolastica e accademica e sarà presentata il 23 marzo alle 17.30 con una diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Megamark, la decima edizione diil concorso rivolto al terzo settore pugliese che quest'anno riserva importanti novità.«Riprendiamo, con rinnovato entusiasmo, il nostro impegno nel mondo dei libri e della lettura - commenta il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark –, con il concorso letterario diventato, dopo sette anni, un appuntamento molto atteso dalle case editrici. Insieme al premio, prendono il via anche le altre iniziative della Fondazione dedicate ai figli dei nostri collaboratori, per premiare le eccellenze nello studio, e Orizzonti Solidali, il bando di concorso a favore del terzo settore pugliese».