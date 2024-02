Alla scoperta dei Tenerelli Mucci ®️, una storia di dolcezza legata al Carnevale

Powered by

9 febbraio 1923. Sulla rivista "L'idea" Gioacchino Poli scriveva "Abbiamo dato un saggio agli eccellenti confetti e ne siamo usciti con la bocca dolce". Ed esattamente ada quell'articolo, anche noi abbiamo visitato ilLa fabbrica in cui nascono confetti, tenerelli e tante sfiziose dolcezze si trova inl'affascinante, durante il quale la materia prima si trasforma indai gusti più variegati, viene illustrato damarketing manager della Mucci Giovanni 1894.Una storia lunga, che affonda le sue radici negli inizi del secolo scorso, grazie all'esperienza diche riesce a portare il dolcino fatto di mandorla e cioccolato dai caffè andriesi alla produzione su larga scala. Adesso il Tenerello Mucci®️ viaggia in, e ha stretto con il nostroun binomio indissolubile, per portare sorrisi sui visi e dolcezza al palato.

www.muccigiovanni.it – www.museodelconfetto.it - Instagram: @confetti_mucci