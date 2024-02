"Sivà Carnival Party": il Carnevale di AVIS domani alle 11 in piazza della Repubblica

AVIS Trani Odv organizza, domenica 11 febbraio, dalle ore 10:00 alle 13:30, la 1^ edizione del "SIVA' Carnival Party" in piazza della Repubblica (lato chiosco)."Il Carnevale è una festa colorata e spensierata che invita a lasciarsi andare alla fantasia e alla creatività, e non solo" dichiara la Presidente Avis Trani, Luisa Sgarra e precisa "Per AVIS Trani, il Carnevale, quest'anno, rappresenta anche un'occasione importante per unire i valori della solidarietà della donazione ai festeggiamenti. Vogliamo rafforzare il senso di appartenenza e stimolare nel contempo la coesione sociale".La 1^ edizione del "SIVA' Carnival Party" nasce, dunque, per essere un'occasione unica per tornare a popolare una delle feste più amate dai bambini, in una delle piazze storiche di Trani e al contempo promuovere e sensibilizzare alla donazione del sangue l'intera cittadinanza.Inoltre, grazie anche alla preziosa collaborazione con l'accademia CESVIM Trani, AVIS Trani intende portare alla luce la storia di "Moscatina". La maschera tranese, nata grazie al signor Antonio Faconda, fondatore CESVIM Trani, che all'epoca si avvalse anche della collaborazione del suo team. E così, grazie alla presenza di Cesvim Trani, Moscatina si presenterà, in esclusiva, alla città di Trani.La giornata sarà animata dal DJ Vittorio Cassinesi affiancata da attrazioni ludiche e sportive, grazie anche alla partecipazione della Scherma Trani, dell'associazione sportiva Avis Trani Basket e dell'Associazione Terra Madre, per vivere insieme un giorno di grande festa.Avis Basket Trani allestirà un'area gioco dedicata interamente allo sport, mentre l'Associazione Terra Madre organizzerà uno spazio Art Attack creativo, dove i bambini potranno realizzare un simpatico gadget ricordo.Inoltre, per l'occasione sarà allestito uno spazio creativo "trucca bimbi" grazie alla disponibilità dei professionisti del trucco, CESVIM Trani.Ad intrattenere il pubblico, con esibizioni artistiche, ci sarà la scuola di danza "Le mille e una passione" di Linda Parente.Diverse coreografie si altereranno per rendere ancora più spettacolare la 1^ edizione del "SIVA' Carnival Party.Per tale occasione, AVIS Trani, inoltre, ha invitato, tutte le scuole primarie della città di Trani, a partecipare ad una "gara" di disegno. Ciascuna scuola potrà realizzare un disegno a tema Carnevale, da eseguire su un cartellone grande, che la docente incaricata dovrà consegnare a mano alla Presidente Avis Trani, Luisa Sgarra. Sarà premiato il disegno più creativo e originale che si ispira allegoricamente alla solidarietà.La giuria sarà composta da rappresentanti AVIS e non. I disegni dovranno essere consegnati entro le ore 11:30 di domenica 11 febbraio. La premiazione avverrà alle 12:30.Preziosa anche la collaborazione di Trani Soccorso, che offrirà un valido supporto di sicurezza all'intera manifestazione. Senza dimenticare la collaborazione ricevuta da Confesercenti Provinciale Bat e dal DUC, distretto urbano del Commercio di Trani per la riuscita dell'evento. Tante le collaborazioni messe in atto da AVIS Trani affinché si realizzi un evento che possa richiamare la città nel buon nome di Avis."Grazie all'amministrazione comunale per l'attenzione e per la collaborazione. Siamo grati del loro operato che ci consente di realizzare la 1° edizione del "SIVA' Carnival Party", manifestazione a supporto dei valori della solidarietà che da sempre contraddistingue l'AVIS Trani– dichiara la Presidente AVIS Trani, Luisa Sgarra - Colgo l'occasione per invitare la cittadinanza a donare.Mi rivolgo a chi è in buona salute ed ha un età compresa tra i 18 e 60 anni.Un gesto che vale più di mille parole. Ricordo che è' possibile donare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 10:30 presso l'unità di raccolta fissa a Trani – conclude - Nel contempo auspichiamo la più ampia partecipazione domenica 11 febbraio. Vi aspettiamo numerosi in piazza della Repubblica a partire dalla ore 10:00. Non mancate!". INGRESSO LIBERO .