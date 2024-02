È tornata Moscatina, la maschera di Trani: ieri regina del Carnevale nelle piazze della Città

Se è vero che la pioggia è un buon augurio, il ritorno festoso della maschera didi ieri, nelle piazze di Trani, si preannuncia fortunato e, chissà, carico di nuovi scenari per la Città: quelli che aveva immaginato, più di trent' anni fa, il suo creatore,. In occasione dei due eventi organizzati per la seconda domenica di Carnevale - il, assoluta protagonista è stata la fanciulla vestita e dipinta di tralci e foglie di vite, pampini e grappoli d'uva, rivissuta attraverso tante ragazze proprio come aveva immaginato lo stesso Faconda.In tempi nei quali, infatti, la promozione territoriale non correva su proclami e celebrazioni di iniziative come oggi, l'imprenditore tranese intuì che si dovesseNe Inventò una storia: e poi un'immagine, che prese corpo e forma nell'accademia di estetica, da lui fondata, e che con un lavoro di sartoria e make-up diede un volto e un abito alla sua fantasia. Consapevole che "M" potesse costituire uno straordinario strumento di visibilità, esattamente come le maschere della tradizione Italiana, da Pulcinella a Colombina, da Arlecchino al putignanese Farinella, organizzò una trasferta a. Poco importa comprendere come mai uno sforzo simile non fu cavalcato in seguito: ma la gioia di ieri di veder riapparire Moscatina protagonista assoluta del Carnevale tra la gente, tra i bambini, richiesta nei selfie e ripresa nei video, è stata una vera rinascita della quale i primi a rallegrarsi sono stati i proprio i familiari di Antonio Faconda. Perché sono stati innanzitutto loro a voler riportare in vita quel sogno, ricostruendo nella stessa Accademia, attraverso le vecchie fotografie, il maquillage della prima Moscatina - realizzato con maestria e cura dalle allieve e Make up artist Alessandra Antonacci e Emjli Duka; ma anche la sua acconciatura, grazie a Sara Spinazzola, e il suo bellissimo abito. "Solo l'unione delle forze delle associazioni di cittadini, ma anche dell'Amministrazione comunale - ieri rappresentata in entrambe le feste dal vicesindaco Ferrante - può costituire uno strumento efficace per ridare vita e soprattutto vitalità a Moscatina", ci fanno sapere i figli e la nipote di Antonio Faconda; E sarebbe davvero bello - aggiungono - che l'immagine della Città fosse rappresentata in tutto il mondo da Lei, insieme alle cose per cui Trani è unica". Il suo porto, i suoi monumenti sul mare, la sua storia. E il suo Moscato, una tipicità preziosa che finalmente avrebbe la diffusione e la visibilità che meriterebbe da sempre.