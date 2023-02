"Carnival party ": domenica una festa in maschera speciale con balli e sfilate per tutti

Nel centro diurno cogestito fervono già i preparativi per un Carnevale a Trani con una festa all'insegna della condivisione, della solidarietà e della semplice gioia di allestire l'atmosfera di una festa di paese in modo genuino, autentico e lieto.Domenica 12 febbraio il centro diurno cogestito "Casa Del Fare Assieme" e "Caffè Corsaro" invitano la cittadinanza ad una sfilata in maschera.Sfileranno maschere e abiti creati interamente dai laboratori organizzati dal Centro Diurno cogestito (da associazioni di familiari come Osa e Diversamente Uguali Odv) e realizzati interamente dalle mani dei ragazzi che vivono quotidianamente una realtà come quella della "Casa del fare assieme", che nella suo impegno per la riabilitazione offre a chiunque un'atmosfera vivace e positiva.Un' occasione per aprirsi dunque ulteriormente alla cittadinanza e per presentare una intensa programmazione di laboratori ed eventi per tutto l'anno.L'evento del 12 febbraio inoltre sarà presenziato da un team di esperte truccatrici dalla scuola di Estetica e Trucco "Ives Segal" di Bari guidate da Serena di Meo in cui sarà possibile realizzare trucchi scenografici in loco gratuitamente; previsto anche intrattenimento, foto polaroid stampate sul posto musica e tanto altro, grazie a Sunset Animation.