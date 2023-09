"Alla scoperta del Dna": il dott. Marco Papagni lo spiega ai bambini

Questa sera alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani, verrà presentato in prima assoluta il libro di Marco Papagni, "Alla scoperta del DNA".L'Autore dedica tutta la sua esperienza nel campo della ricerca per stimolare i bambini allo studio della Scienza. Attraverso disegni accattivanti viene spiegato come si forma il DNA di ciascun individuo. Adenina, Timina, Guanina e Citosina sono rappresentati da 4 bambini che, attraverso l'intrusione di altri personaggi, rendono divertente l'approccio a questa fondamentale molecola. Particolarmente indicato a tutti gli insegnanti che volessero contribuire alla divulgazione nelle scuole primarie dello studio della Scienza.Marco Papagni è nato a Bisceglie il 30 maggio 1945. Laureato in Chimica, è stato ricercatore presso il Policlinico di Bari e direttore tecnico del Laboratorio Clinico Diagnostico di Molfetta. Dal 1978 dirige il suo laboratorio "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche" a Trani. Dialogherà con l'autore la giornalista Lucia De Mari.L'ingresso in Biblioteca Comunale "Bovio" (piazzetta San Francesco) è libero; il libro è disponibile in tutte le librerie, sui siti di e-commerce e sul portale della casa editrice (www.florestanoedizioni.it)