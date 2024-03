Allarme bomba alla Stazione di Trani: bloccati tutti gli accessi

É accorsa una pattuglia dei Carabinieri per effettuare le verifiche circa un allarme bomba alla Stazione di Trani . Viaggiatori a pendolari sono stati fatti evacuare e tutti gli accessi sono stati chiusi. L'allarme sarebbe nato dal ritrovamento di un cartello con su scritto "bomba". Gravi problemi tra i pendolari e gli studenti, ma anche per chi è in partenza per una trasferta. Ovviamente un picco di problemi per i biglietti ai bus, con la biglietteria chiusa per motivi di sicurezza.