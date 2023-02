Allarme siccità, Santorsola spinge al progetto del recupero delle acque reflue

«Forse pioverà ancora un pò ma i Tg nazionali ci informano che il futuro sarà all'insegna della "siccita", senza accento come dicono i nostri contadini. E allora, sempre da privato cittadino, mi chiedo: in una città in cui l'agricoltura è un volano economico non sarebbe il caso di dare una spinta al progetto del recupero delle acque reflue piuttosto che sperare che piova? Perchè un impianto che potrebbe soddisfare il bisogno idrico del nostro territorio non ha trovato ancora la sua realizzazione pratica nonostante sia stato interamente finanziato 5 anni fa?Chissà se, forse, non sarebbe il caso», lo afferma Domenico Santorsola, ex consigliere e assessore rregionale.