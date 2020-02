Capitale della cultura, Santorsola: «La Regione a fianco di tutti i Comuni candidati»

Ho letto sugli organi di stampa, l'invito rivolto dal Consigliere Regionale, Gianni Liviano, alla Regione Puglia affinché quest'ultima si schieri a favore della candidatura di Taranto a Capitale italiana della cultura 2021.Ritengo sinceramente poco opportuno un tale intervento sia perché ci sono altre città che hanno posto, meritatamente, la loro candidatura. Una eventuale sponsorizzazione da parte della Regione di un territorio, ancorché meritevole, a scapito di un altro, come ad esempio quello di Trani e della Bat, sarebbe un errore politico ed una discriminazione indebita.Senza cadere in una stupida battaglia campanilistica e conscio dei problemi vissuti dai cittadini tarantini, posso garantire che la Regione Puglia sarà al fianco di tutti i comuni candidati aldilà di ogni singolo interesse.Siamo una terra ricca di cultura e tradizione, ogni angolo del tacco ha una storia e un patrimonio da raccontare e valorizzare, sono sicuro che la Regione sarà protagonista per vincere questa ennesima battaglia per l'interesse comune.