Delibera regionale sull'autismo, Santorsola: «Inviata una richiesta di revisione»

Abbiamo appreso dalla stampa locale il disappunto di alcune associazioni in merito al regolamento della Regione Puglia in materia di autismo.La costruzione di misure burocratiche come un regolamento per essere più vicino alla realtà, prevede un percorso fatto anche di audizioni che, in materia di autismo, sono state numerose ed approfondite.La III commissione regionale di cui faccio parte ha inviato all'assessore regionale alla sanità una serie di osservazioni e di proposte per ottimizzare la gestione dei disturbi dello spettro autistico.La delibera non ha accolto tutte le indicazioni suggerite e, vista l'importanza dell'argomento, una richiesta di revisione è già stata inviata da alcuni consiglieri e dal sottoscritto.Condividendo la posizione assunta da alcune associazioni e al fine di un maggiore coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, ho inviato personalmente alle associazioni interessate la richiesta di partecipare ad una ulteriore messa a punto per rendere il regolamento ancora più aderente alle aspettative.