Alle 18:30 al circolo Dino Risi la presentazione di "Al di là dell'ombra" di Giuseppe Gimmi 

Corto è sempre bello al Circolo del cinema "Dino Risi" : questa sera alle 18:30 verrà presentato il cortometraggio "Al di là dell'Ombra".Il cortometraggio ha vinto il premio per la miglior regia al Festival Internazionale del Cinema Patologico.Gimmi (Fasano, 1997) Ha frequentato un corso di sceneggiatura con Nicola Ragone, ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio Per le vie del Paradiso (2021) che riceve importanti riconoscimenti e dà il via a un'attività cinematografica d'autore. A luglio ha lavorato in qualità di "aiuto regia", "assistente DOP" e "figurante" sul set di alcuni film e partecipato negli ultimi mesi ad un nuovo percorso di sceneggiatura e regia con Antonio Palumbo presso "Teatro Laboratorio Tiberio Fiorilli".Ingresso libero