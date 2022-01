Amiu, ora è ufficiale: l'Amministratore Unico Gaetano Nacci si dimette

Venerdì 21 gennaio 2022 ha avuto luogo presso Palazzo di Città, in via Tenente Morrico n. 2, l'assemblea ordinaria dei Soci di AMIU S.p.A. alla presenza del Sindaco del Comune di Trani Avv. Amedeo Bottaro e dell'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci.Tra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea, inizialmente fissata per il giorno 30 dicembre 2021 e rinviata a seguito di una specifica richiesta del Comune di Trani, la presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico di AMIU e la nomina del nuovo Organo Amministrativo.Il Sindaco del Comune di Trani Avv. Amedeo Bottaro, in qualità di Socio Unico, sul punto ha innanzitutto comunicato all'assemblea di comprendere pienamente e di fare proprie le motivazioni che hanno indotto l'Ing. Gaetano Nacci a rassegnare le dimissioni dall'incarico di Amministratore Unico di AMIU S.p.A.. Il Sindaco, oltre a ringraziare l'Amministratore Unico per il lavoro svolto, al fine di garantire continuità aziendale, ha chiesto all'Ing. Gaetano Nacci di continuare a svolgere l'incarico di Amministratore Unico di AMIU S.p.A. nella pienezza delle sue funzioni e come da delibera assembleare del 29/06/2021 sino alla conclusione della procedura avviata con la pubblicazione da parte del Comune di Trani dell'Avviso Pubblico per la nomina dell'Amministratore Unico della società AMIU S.p.A.L'Ing. Gaetano Nacci, cogliendo e facendo proprio il senso istituzionale dell'intervento del Socio Unico, ed al fine di non creare nocumento alla società e per rispetto della figura Istituzionale del Sindaco, oltre che per rispetto personale nei confronti dell'Avv. Amedeo Bottaro, ha accolto la richiesta del Sindaco invitando lo stesso a far sì che il procedimento di individuazione del nuovo Organo Amministrativo di AMIU si concluda nel più breve tempo possibile.