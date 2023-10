Amiu interviene: "liberato" dai cassonetti abusivi il palco dell' Open air

Per il solito atto vandalico, per uno scherzo, per un gesto di inciviltà, ieri qualcuno aveva posizionato all'interno del teatro civico Open Air alcuni cassonetti dell'Amiu per la raccolta differenziata. Cassonetti di diversi colori, di quelli dati in uso alle attività commerciali della zona, e quindi immediatamente "riconoscibili": il pronto intervento dell'Amiu, a seguito della segnalazione di Traniviva, è servito a liberare il palcoscenico di quello spazio pubblico dalla scomoda presenza, riportando pulizia e ordine in quel luogo vocato ad incontri culturali e non certo a deposito di immondizia.Come abbiamo detto, l'intervento dell'Amiu è servito non solo a ripristinare lo stato dei luoghi ma soprattutto a risalire al conduttore di quei cassonetti, che è stato prontamente avvertito del fatto (presumibilmente la cosa è avvenuta a sua insaputa).