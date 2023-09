Amiu interviene, ma l'inciviltà prevale: vandalizzata una fontana di piazza della Repubblica

"Una delle fontane di Piazza della Repubblica dopo essere stata oggetto di manutenzione da parte di Amiu spa, nella mattinata di mercoledì 20 settembre è stata poche ore dopo (nella serata di mercoledì) oggetto di un'azione vandalica da parte di ignoti che hanno gettato nell'acqua limpida una pietra e della terra al solo fine di rovinare l'estetica della piazza e la bellezza della fontana.Amiu spa, tramite un immediato intervento dei suoi operatori, ha ripristinato il tutto nelle prime ore di giovedì 21 settembre. Abbiamo voluto raccontare questa breve storia per far sapere che sono tanti gli episodi di atti vandalici che vanificano il nostro lavoro. Tutto questo a fronte dei tantissimi cittadini che apprezzano l'operato dell'Azienda, amano Trani collaborando con noi a mantenere viva una delle città più belle d'Italia". Amiu si espone pubblicando delle foto e raccontando con chiarezza ľaccaduto.Ľinciviltà può essere curata ma è difficile da prevedere. Ľ intervento di manutenzione arriva infatti puntuale, ma viene vanificato dal gesto irrispettoso di vandali, che non ancora individuati.Gesto, inutile definire ignobile, riparato prontamente dalla stessa Amiu, nelle prime ore di oggi. La problematica dunque si sposta dalla costanza della manutenzione, in questo caso più che tempestiva, all'inciviltà, vanificatrice e futile, di chi non comprende di danneggiare la propria città. L'esporsi dell'azienda locale è un messaggio che vuol portare alla luce situazioni che potrebbero erroneamente essere affiancate alla "scarsa manutenzione" e sensibilizzare gli stessi cittadini. Ľaugurio è che queste situazioni spiacevoli, tanto per i cittadini che per gli stessi operatori, non si ripetano. Sperando che la segnalazione di Amiu stessa non sia vana.