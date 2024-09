Amiu Trani: a Terra Rossa speciali operazioni di ripristino di ordine e pulizia

Persino un bidoncino dei rifiuti organici è stato trovato tra gli scogli della area nota a Trani come "terra rossa" (Largo Angelo Pastore): ma la quantità di rifiuti che si accumula soprattutto nel periodo estivo tra il muraglione, la scala, gli scogli ogni giorno è veramente raccapricciante.Per non parlare del fatto che la stessa zona viene quotidianamente usata come orinatoio e bagno pubblico, con la conseguenza di un'aria maleodorante, anzi, decisamente disgustosa specialmente nelle giornate più calde.Martedì 17 fa gli operatori dell'Amiu hanno realizzato una speciale puluzia dei luoghi non solo con rimozione dei rifiuti, anche nascosti e incastrati tra le chianche, ma anche con un accurato lavaggio delle aree grazie a potenti idropulitrici.L'attività, é da sottolineare, é stata svolta in aggiunta e parallelamente a quelle ordinariamente svolte negli stessi luoghi.Molte le testimonianze di turisti che passeggiando sul porto giungono sotto il fortino quattrocentesco, cercano di salire le scale per avere un panorama più suggestivo: e chiedono meravigliati come mai un luogo così bello sia così bistrattato. L'impegno di Amiu Trani nella pulizia ordinaria c'è sempre, ma la invasività della inciviltà di quanti usano il posto in maniera irrispettosa evidentemente troppo spesso prevale, costringendo poi a queste operazioni straordinarie