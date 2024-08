Via Zanardelli, operai Amiu in azione per pulire e lavare la strada in preda allo sporco

Intervento importante per ripristinare la situazione "pulizia" in una delle vie più trafficate

Più una strada viene percorsa e vissuta, tanto dai cittadini quanto dai turisti, più c'è la possibilità che subisca "danni", soprattutto se in termini di sporcizia.Tra queste "vie trafficate" rientra senz'altro Via Zanardelli, passaggio gradevole e caratteristico della città che collega Piazza Libertà al porto.La via, ben connessa con le piazze Libertà e Teatro, oltre che con il porto, è sede di molte attività tra ristorazione e commerciali, situazione che fa crescere ancora di più il traffico. Tuttavia però, l'attenzione che si riserva alla cura di questa via non è sempre sufficiente.Oggi, a riportare ordine, è intervenuta Amiu, con un consistente intervento di pulizia della strada che, data anche la pavimentazione composta di mattonelle tra le quali è facile si annidi lo sporco, si è reso ancora più necessario e gradito.Una rinfrescata che senz'altro gioverà ai residenti, come anche ai proprietari di attività commerciali e di ristorazione della via.Che questa "rinfrescata" sproni chi usufruisce degli affacci sulla strada a prendersene anche cura, senza aspettare soltanto gli inerventi di routine.