Ana Moya Calzado e Trani: un incanto reciproco

La modella da 400000 followers in città per lavoro posta su Instagram il risveglio sul porto di Trani



La forma straordinaria della fascinosa modella trentenne e le curve mozzafiato sorprendono sulle copertine internazionali; bellezza incantevole ma anche mamma orgogliosa presenta il suo bambino ai followers, spesso protagonista delle sue "storie" su Instagram, una delle quali è quella di ieri nella quale ha raccontato il suo magico risveglio su un porto inondato di sole e di un azzurro davvero da togliere il fiato . Un incanto reciproco , è il caso di dire, e chissà che non decida di farvi ritorno nella prossima estate, col suo bimbo e il suo nuovo compagno.





Indubbia sarebbe la gioia di tanti ammiratori, ammaliati da tanta avvenenza; ma le sue "storie" tranesi pubblicate sui social sarebbero un notevole veicolo promozionale.

Se la pandemia ha fermato il turismo , con danni incommensurabili per il settore di una città che nella bellezza ha una delle sue risorse più preziose, ci ha pensato un'altra bellezza a mostrare Trani sugli smartphone di centinaia di migliaia di followers e chissà, a rivolgere un invito a visitarla non appena questo standby del mondo si riaccenderà.Lei è Ana Moya Calzado,classe 1990, spagnola, considerata su alcune testate una delle modelle più belle di sempre, giunta a Trani nelle scorse ore per un set fotografico che segue quelli di diverse altre celebrità della moda e della rete realizzati negli scorsi mesi .