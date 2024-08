Anche in zona Sant' Angelo marciapiedi e piazza quasi inagibili, le denunce dei residenti

In Piazza Madre Teresa di Calcutta, Zona Sant'Angelo, si riscontra una situazione molto simile a quella che abbiamo documentato in Piazza San Massimiliano Maria Kolbe: le radici degli alberi stanno, lentamente, distruggendo la pavimentazione di alcuni punti della Piazza ed iniziano a creare seri problemi finanche al muretto di una palazzina. Nello specifico, uno stabile di proprietà pubblica di Arca Puglia.In prossimità del tratto di marciapiede impercorribile, si può notare la presenza di uno scivolo per diversamente abili. Proprio come in Piazza Kolbe, quest'ultimo è sostanzialmente inutile, a causa dei danni alla pavimentazione."Molte persone – ha spiegato un residente in carrozzina - si sono fatte male e, probabilmente, avranno anche fatto causa al Comune per ottenere un risarcimento danni. La Piazza, in generale, è trascurata dall'Amministrazione Comunale. Sono necessari più interventi di pulizia. Anche gli alberi non godono di buona salute. C'è il costante timore che qualcuno di essi possa cadere. Richiedono una potatura ed interventi di manutenzione perché, a breve, i rami entreranno nelle abitazioni".I residenti raccontano, inoltre, di aver già segnalato più volte la situazione di disagio alle autorità competenti, ma niente è riuscito a smuovere le acque. Esattamente, come per Piazza Kolbe, l'auspicio è di un intervento tempestivo, quantomeno, di messa in sicurezza dell'area con delle transenne. Il tempo dell'inerzia e degli alibi è finito.