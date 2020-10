Anima Slow Restaurant, nel cuore di Andria l’eleganza incontra la cucina di qualità

La tradizione sposa l'innovazione in un incontro dal gusto raffinato e unico. Con la passione di chi crede nella cucina di qualità nasce Anima Slow Restaurant, ristorante nel cuore di Andria, con un ambiente moderno ed elegante in cui la cucina è la grande protagonista.Grazie alle specialità interpretate dello chef Antonio Roberto Festa, Anima Slow Restaurant propone una cucina innovativa e ricercata con accostamenti da tutto il mondo, frutto degli anni di esperienza e sperimentazione dello chef all'estero. Di fondamentale importanza è il ruolo delle materie prime, pregiate, selezionate, locali e non, e rigorosamente di stagione: queste sono caratteristiche imprescindibili per garantire la qualità e la freschezza di ciò che viene servito a tavola, con menù sempre nuovi di mese in mese e curati nel dettaglio.L'unione tra ambiente intimo, servizio gentile e attento, cucina di qualità, rappresenta la ricetta vincente di Anima Slow Restaurant, per trascorrere momenti di piacevole convivialità e un'esperienza enogastronomica unica nella sua semplicità. Location ideale per cene intime, piccoli ricevimenti, feste private e meeting aziendali.È gradita la prenotazione al numero 0883 882015.Anima Slow Restaurant vi aspetta per offrirvi una esperienza di gusto speciale e indimenticabile, ad ogni occasione.