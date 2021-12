Annullato il Gran Concerto di Capodanno in Cattedrale della Fondazione Seca

Dopo il festival dell'arte pirotecnica, a seguito della delicata situazione di emergenza dovuta alla recrudescenza dei contagi da covid 19 registrata nelle ultime ore, la Fondazione SECA ha deciso di annullare il gran concerto di Capodanno, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 2 gennaio nella Cattedrale di Trani. Il concerto è spostato a nuova data, che sarà comunicata. Restano valide le prenotazioni.Il gran concerto di Capodanno era l'evento clou della rassegna Sere d'incanto, giunta alla settima edizione. La kermesse avrebbe dovuto toccare domenica 2 gennaio 2022 il suo apice con l'esibizione all'interno della basilica Cattedrale dell'orchestra sinfonica federiciana, diretta dal maestro Antonio Palazzo e del soprano Angelica Disanto e del tenore Oronzo d'Urso. In linea con le nuove disposizioni del governo e in riferimento alle misure di contratto della pandemia da codiv 19, la Fondazione SECA ha ritenuto opportuno procrastinare a scopo precauzionale l'evento.Il gran concerto di Capodanno sarà rinviato a nuova data da destinarsi, che sarà presto comunicata. Si evidenzia che le prenotazioni ad oggi pervenute saranno ritenute valide anche per la nuova data del concerto. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it