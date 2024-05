Antonio Decaro il 28 maggio ad Andria per incontrare gli elettori della Bat

Powered by

In Europa con Antonio Decaro. Martedì 28 maggio alle ore 19 nella sala del Cinemars di Andria in zona Ipercoop, Antonio Decaro, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno, sarà ospite del Pd Bat per illustrare ad amici e simpatizzanti la sua idea di Europa.L'incontro sarà introdotto dal segretario provinciale del Pd Bat Lorenzo Marchio Rossi e sarà una grande occasione di confronto e dialogo con Decaro che da sindaco della città metropolitana di Bari ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti della provincia di Barletta-Andria-Trani.