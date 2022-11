Antonio Orefice e Artem Tchachuk della serie tv "Mare Fuori" a Molfetta

I protagonisti della serie "" arrivano alIl racconto dei ragazzi rinchiusi nel rinchiusi nell'Istituto di(liberamente ispirato al carcere di Nisida), nata pernele approdata su, ha appassionato a tal punto il pubblico tanto da diventare la serie più amata dai giovani, riuscendo ad entrare nella top 5 del colosso streaming, arrivando a superare Stranger Things. Per l'occasione avremo come ospiti due dei protagonisti:che interpretano rispettivamente "e" e "" incontreranno i fan a partire dalle ore 17 in. In attesa della terza stagione, e con una quarta già confermata, dialogheremo con i due attori per conoscerli meglio, per farci raccontare come hanno vissuto la popolarità crescente della serie, e per strappare qualche anticipazione sulle nuove stagioni in arrivo.L'appuntamento con Artem Tkachuk e Antonio Orefice è fissato per oggi,, allein piazza Ottagono al Gran Shopping Molfetta.