Applausi e inno nazionale: in via Goldoni un omaggio alle forze dell'ordine e al 118

Social Video 37 secondi Via Goldoni

Non è stato il solito passaggio di controllo quello che le forze dell'ordine hanno effettuato nella giornata di ieri in via Goldoni. Ricevuta la chiamata, la polizia di Stato, la polizia locale e gli operatori Oer sono giunti sul posto e lì la sorpresa: inno nazionale e applausi dai balconi. I residenti del quartiere hanno deciso, così, di rendere omaggio alle forze dell'ordine e al personale del 118 per il lavoro svolto in questi giorni e per essere stati sempre disponibili, pronti a rispettare i loro "compiti" anche nei giorni di festa.Sul posto era presente il dirigente del corpo di polizia locale del Comune di Trani, Leonardo Cuocci Martorano, che ha ringraziato tutti i residenti per il sincero omaggio.