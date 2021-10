Apre a Trani lo sportello Europe Direct Bat, un canale diretto tra Europa e cittadini

Giovedì 28 ottobre, alle 10, sarà inaugurato il nuovo sportello Europe Direct della BAT che ha sede nella biblioteca comunale di Trani. Il centro è membro della rete Europe Direct in Italia gestita dalla Commissione europea che a sua volta fa parte di una famiglia rete di centri a livello europeo. I centri Europe Direct contribuiscono ad avvicinare l'Europa alle persone e promuovono il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito sul futuro dell'UE.Rispondendo a domande sulle politiche, i programmi e le priorità dell'UE, il personale del centro interagisce con i cittadini e le parti interessate in modo proattivo e su base continuativa per assicurare un maggiore senso di appartenenza del progetto europeo. A tal fine, ad esempio, presso lo sportello di Trani sarà possibile chiedere supporto per l'utilizzo della piattaforma multilingue "Conferenza sul futuro dell'Europa", che ha l'obiettivo di avviare la prima discussione transnazionale con i cittadini europei di ogni estrazione sociale, per affrontare congiuntamente le sfide dell'Europa e dare a tutti la possibilità di far sentire la propria voce.Tra i compiti dello sportello c'è non solo quello di erogare informazioni ma anche di ascoltare e riportare le esigenze del territorio, per permettere alla Commissione di comprendere meglio l'impatto concreto delle politiche e delle attività dell'UE sui cittadini. Non manca l'attenzione verso il mondo della scuola con proposte per insegnanti e studenti tra cui i progetti A Scuola di Open Coesione, Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo e le iniziative collegate alla Giornata Europea delle Lingue e alla Festa d'Europa, per citarne solo alcune. Il centro opera in partnership con le altri reti europee presenti sul territorio pugliese (Europe Enterprise Network, Eures, Eurodesk, Europa Creativa) in modo da facilitare l'accesso di cittadini e imprese alle informazioni su bandi, iniziative e progetti europei, e saranno in costante contatto con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell'Unione europea.I cittadini muniti di Green Pass, possono accedere al servizio previa prenotazione via mail scrivendo a: europedirect.bat@informa.coop. Lo sportello Europe Direct BAT è gestito dalla cooperativa Informa Scarl che è stata uno dei 45 enti vincitori dell' invito a presentare proposte Europe Direct 2021-2025.La presidente di Informa, Annamaria Ricci, sarà presente all'evento inaugurale unitamente al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Con l'occasione il primo cittadino illustrerà alla stampa lo stato dei lavori in corso di svolgimento nella biblioteca. Nella Bovio, come si ricorderà, si stanno eseguendo lavori di potenziamento dei servizi in virtù del finanziamento regionale di 1.130.000 euro ottenuto dal Comune di Trani nell'ambito del bando Community Library. "La città che apprende" è il titolo del progetto col quale l'Ente si è classificato tra i primi in Puglia.