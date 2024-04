Noi in biblioteca con voi, il progetto oggi illustrato in biblioteca

A seguire "Maggio in cultura" e "Sarcopenia e prevenzione delle cadute"

Lunedì 22 Aprile alle ore 17:30 ci sarà la presentazione del Progetto "Noi in biblioteca con voi" finanziato dalla "Fondazione con il Sud" e il "Centro per Il Libro e la Lettura" nell'ambito del Bando 2023 – BIB - 00311.Ci sarà anche l'illustrazione della prima rassegna "Maggio in cultura" a cura dell'AuserCultura Trani. A seguire l'incontro "Sarcopenia e prevenzione delle cadute".L'incontro si terrà presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani (Piazzetta San Francesco).