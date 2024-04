"Noi con voi in Biblioteca": il progetto al via dal primo maggio

Conferenza stampa ieri pomeriggio presso la biblioteca comunale "Giovanni Bovio" per la presentazione del progetto "Noi in biblioteca con voi", grazie alla terza edizione del bando "Biblioteche e Comunità", promosso e finanziato da "Fondazione per il Sud" e "Centro per il Libro e la Lettura". Il progetto, della durata di due anni, vede la partecipazione di più associazioni ed enti del territorio: capofila e responsabile l'ass. Il Treno del Sorriso, insieme ad Auser Trani, Il Colore degli Anni e la biblioteca comunale "Giovanni Bovio". Le varie anime impegnate nel terzo settore si sono poste l'obiettivo di creare una rete tra associazioni, enti e organizzazioni con l'auspicio di generare spazi e servizi a supporto del territorio attraverso una infrastrutturazione sociale con il coinvolgimento attivo di biblioteche, scuole, librerie, altre associazioni e parrocchie. Gli obiettivi del progetto "Noi in biblioteca con voi" sono molteplici e cadenzati: una progettualità già in parte attuata e in parte ancora in divenire lungo il corso dei futuri due anni fino ad aprile 2026. Tra i tanti obiettivi, generare una rete educativa e promuovere il manifesto dei Patti per la Lettura; promuovere la lettura attraverso metodologie innovative; creare presidi diffusi di promozione della cultura e della creatività cercando di raggiungere tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi. L'obiettivo cardine è sicuramente decentrare la cultura, portare la lettura anche nelle periferie. Tra gli spazi che verranno coinvolti, una "Biblioteca Open Space" con presentazioni di libri, corsi di ballo, teatro e lettura animata, mostre ispirate a letture e libri; la Casa del Fare Assieme e il Bat Talent Space presso lo spazio cogestito con DSM Distretto di Trani vedrà la realizzazione di un centro lettura, un punto studio attrezzato, un biblio cafè e proiezioni di film; un' "Amaca, amica della lettura", spazio alternativo e innovativo per la lettura presso il centro polivalente Villa Guastamacchia. Tra gli eventi, il "Raccontastorie" con letture animate, laboratori di riciclo, costruzione e creazioni di libri da donare a realtà sociali e socioassistenziali del territorio; "La Biblioteca arriva in città" con periodici eventi di promozione alla lettura.Prossimi eventi:9 maggio 2024 ore 16:30 a cura dell. Ass. "Il Treno del Sorriso" presso Piazzetta San Francesco (antistante la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio") per "La biblioteca arriva in città", lettura animata "Il clown dottore" (a seguire, mini laboratorio)22 maggio ore 18:30 a cura dell'ass. AUSER Trani, presso il centro polivalente Villa Guastamacchia, per "Biblioteca Open Space", presentazione del libro "Com'è l'acqua – Riconoscere ogni giorno il mare invisibile del patriarcato" dell'autrice Maria Anna di Gioia.