Area Angelini, dopo l'approvazione del bilancio si apre l'iter della conferenza di copianificazione

A poche ore dall'approvazione del bilancio e del programma pluriennale delle opere pubbliche, l'Amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Bottaro adotta un importante provvedimento nella prospettiva di dar corso all'intera riqualificazione dell'area ex Angelini dando formalmente avvio alle procedure necessarie per la convocazione della conferenza di copianificazione regionale per il rilascio dei necessari pareri di verifica di compatibilità urbanistica.Come noto, la Pubblica Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale del 12 marzo 2021, sulla scorta delle strategie urbanistiche degli interventi da candidare a finanziamento attraverso il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ha individuato tra le altre candidature proposte, un intervento di riqualificazione dell'area nord del Comune di Trani in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e secondo criteri di mobilità sostenibile ed il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).Nell'ambito della partecipazione al finanziamento del PINQuA è stato sottoscritto tra il Comune di Trani e la Società Guastamacchia SpA (proprietaria delle aree ricomprese nel complesso delle "Ex Distillerie Angelini") un apposito protocollo di intesa con il quale la stessa società si è dichiarata disponibile a condividere le scelte pianificatorie operate dalla pubblica Amministrazione sulle aree dell'ex complesso industriale oggi dismesso ed abbandonato. La società, secondo quanto stabilito nel protocollo di intesa, ha presentato un'istanza di variante strutturale allo strumento urbanistico del PUG del Comune di Trani, per la ritipizzazione del suolo di proprietà delle "Ex Distillerie Angelini" oggi ricadente in zona EG/1 ed EG/2 (Aree per edilizia giudiziaria) tanto al fine di conformare le previsioni urbanistiche a quelle riportate nel progetto di fattibilità di PINQuA.La documentazione a firma del tecnico incaricato dalla società Guastamacchia, elaborata sulla base dello scenario strategico già approvato dall'Amministrazione Comunale a marzo scorso, nonché gli schemi e gli obiettivi da perseguire per la redazione della variante urbanistica in conformità a quanto previsto nel progetto di fattibilità "PINQuA" sono funzionali all'avvio della procedura di variante strutturale al PUG, che in coerenza con quanto disposto dal DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) dovrà espletarsi nelle preliminari fasi attraverso la "condivisione" dei contenuti dei documenti nella cosiddetta "conferenza di copianificazione". La Giunta tranese, nel prendere atto e nel condividere i contenuti del documento, ha dato mandato al sindaco ed al dirigente dell'area urbanistica di attivare le procedure per la convocazione della conferenza di copianificazione.