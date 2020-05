Arginare le infestazioni di blatte, al via il primo ciclo di interventi

E' iniziato il primo ciclo di interventi di prevenzione e controllo dell'infestazione da blatte nel territorio comunale a cura di Amiu Trani e Acquedotto Pugliese. Si ricorda che è in vigore l'ordinanza sindacale 28/2020 del giorno 08.05.2020 che ordina a tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli fabbricati (o immobili non in condominio) a provvedere alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili, uniformandosi al calendario di Acquedotto Pugliese e AMIU Trani.Di seguito il calendario settimanale delle zone d'intervento:Lunedì 11 maggiocorso Matteo Renato Imbriani, via Papa Giovanni XIII, via Barletta, via SupergaMartedì 12 maggiovia Mario Pagano, via Amedeo, via Umberto I, corso Vittorio EmanueleMercoledì 13 maggiovia Barisano da Trani, via Giovanni Bovio, via Simone de Brado, via MarsalaGiovedì 14 maggiovia Montebello, via Sasso, via Fiume, corso Regina ElenaVenerdì 15 maggiovia Nigrò, via Maiorano, via Pedaggio Santa Chiara