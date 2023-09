Arrestato a Trani uno spacciatore grazie al fiuto di "Udor"

Rinvenuta cocaina pronta per la vendita all'interno dell'abitazione del 34enne

Nei giorni scorsi, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, personale della Squadra di P.G. il Commissariato, da una unità cinofila della "Squadra Cinofili" della Polizia di Frontiera di Brindisi, ha tratto in arresto un cittadino straniero tale X.A., con precedenti di polizia.



In particolare, nel corso di una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, un trentaquattrenne, personale della Squadra di P.G. ha rinvenuto 10 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e denaro in contante.



Lo stupefacente, ritrovato anche grazie al fiuto di "Udor" un cane poliziotto appartenente alla squadra Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, era pronto per essere messo sul mercato e per tale ragione la persona è stata arrestata per detenzione ai fini dello spaccio.



Dopo le formalità di rito, l'arrestato veniva posto agli arresti domiciliari su disposizione del PM di turno, misura cautelare confermata dal G.I.P. in sede di udienza di convalida.