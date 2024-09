Cambio al vertice della Sezione Polizia Stradale della sesta provincia pugliese

Si rafforza la squadra dei Funzionari della provincia di Barletta - Andria -Trani con l'arrivo, dal 112° corso di alta formazione per Commissari della Polizia di Stato, del dott. Di Candia Giovanni Maria che ha sostituito, alla guida della Sezione Polizia Stradale Bat, la dott.ssa Merli Lucia Adele, trasferita alla Sezione Polizia Stradale di Grosseto.Il dott. Di Candia, trentaquattrenne barese, dopo la laurea in giurisprudenza, nel 2018, ha superato il concorso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, occupandosi prevalentemente di polizia giudiziaria e di anticrimine presso il Commissariato sezionale di Bari - San Nicola.Successivamente, nel 2020, ha conseguito un master di secondo livello in "Geopolitica della Sicurezza" e, nel 2023, ha superato il concorso per Commissari della Polizia di Stato, frequentando il 112° corso presso la Scuola Superiore di Polizia, ove ha, inoltre, conseguito un secondo master in "Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza".Questa mattina il nuovo Funzionario è stato ricevuto dal Questore Alfredo Fabbrocini, che gli ha formulato i migliori auguri per un buon lavoro nella provincia federiciana.