La Polizia di Stato arresta a Trani un giovane pusher “notturno” trovato in possesso di svariate dosi di cocaina

Nei giorni scorsi, uomini e donne delle Volanti del Commissariato di Trani hanno, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di un giovane spacciatore responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso delle mirate e articolate attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli di natura predatoria e di spaccio di sostanze stupefacenti, un equipaggio delle Volanti del Commissariato di Trani, durante la notte, transitando per le vie del centro cittadino, veniva attirato da un uomo che, alla loro vista, tentava di dileguarsi.Gli operatori, insospettiti dallo strano atteggiamento, hanno immediatamente bloccato ed identificato il soggetto. Durante le fasi di controllo, il giovane, che si mostrava visibilmente agitato, ha tentato inutilmente di disfarsi di qualcosa, lanciandola nelle sue immediate vicinanze.Quanto rinvenuto è risultato essere un involucro di cellophane di colore bianco, già suddiviso in tredici dosi pronte per lo spaccio, non solo, a seguito di perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso della somma di €290,00, suddivisa in banconote di vario taglio, unitamente a due telefoni cellulari, uno dei quali squillava incessantemente.In considerazione di quanto rinvenuto, attesa la flagranza del reato, i precedenti speci-fici dell'uomo e le inconfutabili fonti di prova raccolte, lo stesso veniva tratto in stato d'arresto e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la propria abitazione, per essere sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.