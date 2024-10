Proseguono i controlli amministrativi congiunti della Polizia di Stato per il contrasto alla mala-movida

Proseguono serrati i controlli amministrativi coordinati dalla Questura di Barletta Andria Trani e volti a verificare il rispetto della normativa di settore negli esercizi commerciali della sesta provincia pugliese.Nella serata di ieri, donne e uomini della Questura di Andria e del Commissariato di Trani, coadiuvati da personale della Polizia Stradale della "Città della Pietra" e del Reparto Prevenzione Crimine di Bari hanno effettuato mirate attività di controllo, con particolare attenzione ai luoghi di maggior afflusso della "movida" delle città di Barletta e Margherita di Savoia.Nell'ambito di tali verifiche sono stati effettuati accessi e controlli presso 7 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in cui si svolgeva attività di pubblico spettacolo, rilevate violazioni amministrative per un importo complessivo di circa 38.000 euro, controllate 147 persone, tra cui 22 pregiudicati.In particolare, a Margherita di Savoia è stata controllata un'attività di commerciale a cui è stata elevata una sanzione amministrativa data l'assenza di idonea autorizzazione per l'evento musicale in atto.Contestualmente, nell'ambito dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale su strade statali o provinciali di accesso o collegamento a locali della movida della costa della BAT, sono stati controllati 45 veicoli e contestate 7 infrazioni al Codice della Strada.I serrati controlli in argomento andranno avanti anche nelle prossime settimane e interesseranno tutti i comuni della sesta provincia pugliese.