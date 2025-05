Maxi operazione contro i furti d'auto nella Bat, arrestati venticinque cerignolani

Powered by

La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Trani, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture nei confronti di 25 cerignolani.Il Tribunale di Trani, accogliendo le richieste della Procura di Trani, all'esito dell'attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato della BAT coordinata dalla Procura di Trani, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 25 soggetti cerignolani gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture.I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 presso la Procura della Repubblica di Trani.