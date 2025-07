Aggressione all’Ospedaletto di Trani: paziente armato di taser colpisce guardia giurata

Attimi di paura questa mattina all'interno dell'Ospedaletto di Trani, in via Imbriani, dove una guardia giurata in servizio è stata aggredita da un paziente del Centro di Igiene Mentale.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, apparentemente armato di un taser, è riuscito a entrare liberamente nella struttura. Dopo un acceso diverbio con alcuni medici e personale sanitario del reparto, avrebbe approfittato di un momento di distrazione della guardia per colpirla con una scarica elettrica.Come se non bastasse, avrebbe anche tentato di sottrarre l'arma in dotazione al vigilante, fortunatamente senza riuscirci.Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha riportato la calma e sta attualmente raccogliendo testimonianze e dettagli utili a chiarire la dinamica dell'accaduto.La guardia giurata è stata soccorsa e, secondo quanto si apprende, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Indagini in corso.