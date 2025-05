La Città di Trani ricorda il commissario Alfredo Albanese, assassinato dalle Brigate Rosse

Si è tenuta oggi, presso il cimitero di Trani, la cerimonia in ricordo di Alfredo Albanese, di origine tranese, Commissario Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Venezia, assassinato da un commando delle Brigate Rosse.Alla deposizione della corona, a nome del Capo della Polizia, hanno partecipato il Questore della provincia Bat, dott. Alfredo Fabbrocini, il dirigente del Commissariato della Città della Pietra, dott. Domenico Di Vittorio, il Sindaco di Trani, dott. Amedeo Bottaro, il Comandante della Polizia Locale di Trani, dott. Leonardo Cuocci, il Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, Don Pietro D'Alba, i rappresentanti dell'A.N.P.S. di Trani, la vedova Teresa Friggione ed i suoi familiari.Alfredo Albanese ha vinto il concorso per Vice Commissari di P.S. nel 1975 e, successivamente, è stato assegnato alla Questura di Venezia. Nel 1979, trasferito alla Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) della stessa Questura ha diretto la Sezione Antiterrorismo. Promosso Commissario Capo della Polizia di Stato nel dicembre del 1979, ha lavorato in stretta collaborazione con il giudice Calogero ed il generale Dalla Chiesa nelle complesse attività investigative volte a risolvere l'omicidio, poi rivendicato dalle Brigate Rosse, del vicepresidente della Montedison di Marghera, ing. Sergio Gori.Il mattino del 12 maggio 1980, nei pressi della sua abitazione, il Commissario Albanese, fu affrontato da un numeroso commando delle BR e crivellato di colpi. Morì durante il trasporto al policlinico Umberto I, lasciando la moglie Teresa, in attesa del primo figlio.Il Questore della sesta provincia pugliese ha sottolineato il coraggio e la dedizione di Alfredo Albanese e di tutti i Caduti della Polizia di Stato, dei quali è importante onorarne costantemente il sacrificio.