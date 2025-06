Arrestato 40enne per rapina a un negozio di Trani, era già sospettato di altri colpi

I poliziotti del Commissariato di Trani hanno arrestato colui che è ritenuto autore di una rapina avvenuta ai danni di un'attività commerciale sita nella zona centrale della città. L'uomo, un quarantenne tranese con numerosi precedenti per reati contra il patrimonio, nel tardo pomeriggio si era introdotto in un negozio che vende merce di vario tipo e, dopo aver effettuato un giro di perlustrazione, si era avvicinato alla cassa minacciando e strattonando la titolare, ferendola in modo non grave, per poi prelevare diverse decine di euro ed allontanarsi rapidamente.Immediatamente sono partiti i primi accertamenti ad opera del personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Trani che, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza del negozio ed alla diretta conoscenza dei pregiudicati del territorio, ha celermente individuato il presunto responsabile, mettendosi sulle sue tracce. Lo stesso è stato poco dopo intercettato mentre si stava recando presso gli Uffici del Commissariato dove, da subito, ha ammesso la sua colpevolezza per quanto commesso poco prima.L'uomo era già sospettato di essersi reso responsabile, nella settimana precedente, del furto all'interno di una tabaccheria cittadina, nonché di un'ulteriore rapina posta in essere ai danni di una farmacia.Per tali fatti era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani, che, condividendo gli elementi probatori raccolti dagli investigatori del Commissariato di Trani, aveva nel frattempo richiesto al competente GIP l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere.II GIP ha accolto la richiesta di misura cautelare soltanto dopo aver espletato le nuove procedure che prevedono l'interrogatorio preventivo. Ne è conseguito che questa misura è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Trani soltanto dopo la seconda rapina.L'azione di contrasto degli uomini del Commissariato di Trani prosegue incessantemente ai fini, da un lato, di prevenire ogni forma di illegalità, dall'altro, di aumentare la percezione del senso di sicurezza dei cittadini, in un'ottica di sicurezza partecipata.