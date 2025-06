La Polizia Locale saluta il brigadiere Carlo Legrottaglie: fiori davanti alla caserma dei Carabinieri

Non si arrestano i gesti di affetto e cordoglio nei confronti del brigadiere Carlo Legrottaglie, il carabiniere 59enne tragicamente scomparso ieri durante un inseguimento a Francavilla. Anche la Polizia Locale di Trani ha voluto rendergli omaggio, con un gesto semplice ma carico di significato: una composizione floreale deposta davanti alla caserma dei Carabinieri della città.Il momento commemorativo, voluto e organizzato dal comandante della Polizia Locale, Domenico Miccoli, ha raccolto la partecipazione sentita degli agenti, uniti nel dolore per la perdita di un collega che ha incarnato il senso del dovere fino all'ultimo istante.La composizione di fiori è stata collocata con rispetto ai piedi dell'ingresso della sede del Comando Provinciale BAT, già luogo di altri momenti commemorativi, come quello tenutosi ieri mattina con le sirene della Polizia Penitenziaria.Il cordoglio della città, delle forze dell'ordine e delle istituzioni si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie, mentre continua l'ondata di affetto e riconoscenza per un servitore dello Stato che ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere.