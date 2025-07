A Trani autonoleggio abusivo scoperto e chiuso dalla Polizia Stradale

Nei giorni scorsi, la sezione Polizia Stradale BAT ha effettuato verifiche approfondite su alcune realtà operanti nel settore del noleggio auto senza conducente nella città di trani. Durante un controllo presso una struttura situata in zona Via Andria (SP1), è stata accertata la presenza di un'attività abusiva, priva della necessaria licenza.



Dalle verifiche è emerso che il titolare aveva presentato regolare richiesta di autorizzazione al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – ottenendo però un formale diniego, poiché l'esercizio dell'attività non era consentito nell'area indicata. Nonostante ciò, l'attività è stata avviata ugualmente, in evidente violazione delle disposizioni di legge.





A seguito della segnalazione inviata dagli agenti della Polizia Stradale, il Comune di Trani ha emesso un'ordinanza dirigenziale con cui è stata disposta la chiusura immediata dell'attività abusiva. Il provvedimento è stato notificato direttamente al titolare dal personale della Polizia Stradale di Andria, con il supporto della Polizia Locale.



L'operazione si inserisce in una più ampia attività di vigilanza sul rispetto delle regole, in un settore – quello del noleggio veicoli – che richiede particolare attenzione in termini di sicurezza, trasparenza e correttezza amministrativa. L'esercizio abusivo di servizi al pubblico danneggia l'economia sana, altera la concorrenza e mette a rischio gli utenti.



Le forze dell'ordine, in stretta collaborazione con gli enti locali, continueranno a monitorare con rigore il territorio, intervenendo ogniqualvolta si riscontrino attività fuori norma, nell'interesse della legalità e della tutela collettiva.

Prosegue con determinazione l'azione di controllo sul territorio da parte della Polizia Stradale, con controlli mirati su attività che operano in violazione delle norme e senza le dovute autorizzazioni.